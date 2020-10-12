Оля Цибульская очаровала сеть осенними фотографиями в живописной локации
Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская выходные провела вместе с семьей. Она посетила Кураж в Киеве и сделала несколько красивых кадров в живописной осенней локации.
Звезда поделилась эффектными кадрами на личной странице в Инстаграме. Она решила насладиться осенними днями в компании самых родных людей и запечатлела счастливые мгновения.
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Оля Цибульская отправилась на Кураж вместе с родителями и сыном. Вероятно, вместе с семьей был муж телеведущей, который остался за камерой. Он не публичное лицо и певица еще ни разу не показывала лицо любимого.
Образ Оли Цибульской
Исполнительница предстала перед камерой в удобной одежде. Для семейной прогулки она выбрала широкие снизу джинсы, черную блузку с кружевом и спортивную oversize кофту вишневого цвета. Такой look звезда соединила с кроссовками на высокой подошве. Короткие волосы Оля уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой. Также на голове у нее видим соломенный венок.
Кто твое самое большое тепло? За карантинную весну нам послали самую теплую осень. Она дает мечту и кураж. С теми, кого любишь, всегда тепло,
– написала в публикации Цыбульская.
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