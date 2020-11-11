Популярна телеведуча та співачка Оля Цибульська вкотре поділилася з шанувальниками світлиною, де позувала разом із сином. А також артистка розсекретила свої лайфхаки для осені.

Оля Цибульська показує багатотисячній аудиторії не лише варіанти розкішних аутфітів, а й ділиться моментами з роботи та сімейного життя. На особистій сторінці в інстаграмі Оля опублікувала фото, де позує разом із сином Нестором.

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Зіркова матуся позувала з синочком на тлі неймовірно красивого блакитного неба та озера. Позаду Олі та Нестора бачимо також птахів, які кружляють в небі та плавають у прохолодній водичці. Проте найбільше увагу привертають мама з сином.

Цибульська тримає Нестора на руках. Хлопчик міцно тримає маму, притуляється до її щічки і з кумедним виразом обличчя цілує Олю, яка щиро усміхається.

Образ Олі Цибульської

Для прогулянки з синочком і, ймовірно коханим, який залишився поза кадром, виконавиця обрала костюм світло-коричневого кольору, що складався з гольфа і широких штанів. Також бачимо на Цибульській джинсову куртку. Артистка поєднала вбрання із замшевими коричневими кросівками.

Оскільки на вулиці було досить холодно, знаменитість одягнула шапку. На обличчя вона не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.



Оля Цибульська з сином / Instagram / @cybulskaya

У дописі зірка поділилася особистими лайфхаками на осінь, на виконання яких є ще майже три тижні.

Лайфхаки на осінь від Олі Цибульської