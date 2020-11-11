Популярная телеведущая и певица Оля Цибульская в очередной раз поделилась с поклонниками фотографией, где позировала вместе с сыном. А также артистка рассекретила свои лайфхаки для осени.

Оля Цибульская показывает многотысячной аудитории не только варианты роскошных аутфитов, но и делится моментами из работы и семейной жизни. На личной странице в инстаграме Оля опубликовала фото, где позирует вместе с сыном Нестором.

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Звездная мамочка позировала с сынишкой на фоне невероятно красивого голубого неба и озера. Позади Оли и Нестора видим также птиц, которые кружат в небе и плавают в прохладной водичке. Однако больше всего внимание привлекают мама с сыном.

Цыбульская держит Нестора на руках. Мальчик крепко держит маму, прислоняется к ее щечке и с забавным выражением лица целует Олю, которая искренне улыбается.

Образ Оли Цибульской

Для прогулки с сынишкой и, вероятно любимым, оставшимся вне кадра, исполнительница выбрала костюм светло-коричневого цвета, состоявший из гольфа и широких брюк. Также видим на Цибульской джинсовую куртку. Артистка соединила наряд с замшевыми коричневыми кроссовками.

Поскольку на улице было довольно холодно, знаменитость надела шапку. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.

Оля Цибульская с сыном / Instagram / @cybulskaya

В заметке звезда поделилась личными лайфхаками на осень, на выполнение которых есть еще почти три недели.

Лайфхаки на осень от Оли Цибульской