Відома українська виконавиця Оля Цибульська добре знає, як підкорювати мережу. Тому вона поширила нове фото в спокусливому образі, для якого приміряла біле обтисле вбрання.

Популярна українська співачка Оля Цибульська опублікувала нову світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Артистка часто тішить шанувальників гарячими кадрами з відвертих фотосесій, що розбурхують мережу.

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Знаменитість позувала на дерев'яному тлі. Оля Цибульська стала на стіл в спокусливій позі. Вона постала в білосніжному кроп-топі та мінішортах, а також обтислому одязі на довгий рукав в з горлом, але вирізом біля грудей. Таке вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру співачки та її спокусливі форми.

Коротке волосся Оля вклала в гарну зачіску. Аутфіт доповнював сріблястий чокер з камінцями та масивні сережки-кільця. На обличчі Цибульської був розкішний макіяж, що додавав образу грайливості. Співачка підкреслила очі довгими чорними стрілками, а губи нафарбувала бордовою помадою. Гаряче фото завело мережу та набрало 7 тисяч вподобань.



Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya