Дружина українського ведучого Григорія Решетника Христина зараз перебуває на 9 місяці вагітності. Щоб запам'ятати найкращі моменти, жінка знялась у відвертій фотосесії, що зачарувала мережу.

На особистій сторінці в інстаграмі Христина Решетник поділилась ексклюзивними кадрами відвертої фотозйомки. Дружина телеведучого Григорія Решетника перебуває на 9 місяці вагітності, тому кадри вийшли дуже атмосферними.

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Христина Решетник позувала в напівтемряві, стоячи до камери у профіль та мило усміхаючись. Вона одягнула чорний бюстгальтер та темно-сині джинси. Жінка зверху накинула світлу сорочку, але не застібала її, тому продемонструвала чималий вагітний живіт та пружні груди. На шиї Христини можна побачити тонкий золотий ланцюжок.

Довге волосся Христина Решетник вклала прямо та розпустила його. Воно розвівалось за вітром та додавало відвертим світлинам атмосферності. На обличчі майбутньої матусі трьох дітей був гарний макіяж. Христина нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи підкреслила нюдовим блиском.



Христина Решетник / Instagram / @kristina_reshetnik