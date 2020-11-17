Жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина сейчас находится на 9 месяце беременности. Чтобы запомнить лучшие моменты, женщина снялась в откровенной фотосессии, чем очаровала сеть.

На личной странице в инстаграме Кристина Решетник поделилась эксклюзивными кадрами откровенной фотосъемки. Жена телеведущего Григория Решетника находится на 9 месяце беременности, поэтому кадры получились очень атмосферными.

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Кристина Решетник фотографировалась в полумраке, позируя к камере в профиль и мило улыбаясь. Она надела черный бюстгальтер и темно-синие джинсы. Женщина сверху накинула светлую рубашку, но не застегивала ее, поэтому продемонстрировала большой беременный живот и упругую грудь. На шее Кристины можно увидеть тонкую золотую цепочку.

Длинные волосы Кристина Решетник уложила прямо и распустила их. Они развевались по ветру и придавали откровенным фотографиям атмосферности. На лице будущей мамы троих детей был хороший макияж. Кристина накрасила веки коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовим блеском.



Кристина Решетник / Instagram / @kristina_reshetnik