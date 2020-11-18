Известная украинская исполнительница Оля Цибульская хорошо знает, как покорять сеть. Поэтому она распространила новое фото в соблазнительном образе, для которого примерила белый обтягивающий наряд.

Популярная украинская певица Оля Цибульская опубликовала новую фотографию на личной странице в инстаграме. Артистка часто радует поклонников горячими кадрами из откровенных фотосессий, которые поражают сеть.

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Знаменитость позировала на деревянном фоне. Оля Цибульская встала на стол в соблазнительной позе. Она появилась в белоснежном кроп-топе и мини-шортах, а также облегающем наряде с длинным рукавом с горлом, но вырезом на груди. Такой наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру певицы и ее соблазнительные формы.

Короткие волосы Оля уложила в красивую прическу. Аутфит дополнял серебристый чокер с камнями и массивные серьги-кольца. На лице Цыбульской был роскошный макияж, придававший образу игривости. Певица подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а губы накрасила бордовой помадой. Горячее фото завело сеть и набрало 7 тысяч лайков.



Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya