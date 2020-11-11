Успішна телеведуча та співачка Оля Цибульська приголомшила зізнанням. Виявляється, зірка мала роман з учасником "Танців з зірками" Олександром Прохоровим. Тепер артистка поділилася спільними фото з екскоханим.

Подробицями минулого Оля поділилася з журналістами програми "Зірковий шлях". Вона зізналася, що закрутила роман з Олександром у той час, як мала перерву у стосунках з теперішнім чоловіком. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі Цибульська опублікувала допис, у якому розповіла, чому лише зараз наважилася розсекретити такі деталі особистого життя.

До теми Оля Цибульська зізналась, що мала роман з фіналістом "Танців з зірками 2019"

У нас з Сашею дійсно були стосунки. Давно. Не розповідали тоді і зараз не збиралися. Завжди хотіла, щоб особисте було особистим і досі хочу. Але нещодавно зрозуміла, що весь цей час найбільше боялася осуду людей,

– написала в дописі знаменитість.

Артистка зізналася, що втомилася боятися. Вона не робот, а жінка. І емоції часто сильніші за розум. Цибульська переконана, піддаватися почуттям – це нормально. Вона подякувала Олександру за те, що вони залишилися друзями і він підтримав її бажання розповісти.

Ніхто нікого не зраджував. Ніхто нікого не викрадав із сім'ї. Все сталося під час паузи у стосунках з майбутнім чоловіком. У кожного свої причини, але це життя. В ньому є не лише ідеальні історії кохання. І це прекрасно,

– зазначила зірка.

Також Оля поділилася спільними світлинами з Олександром, які зробила нещодавно. Вона зазначила, що чоловік знає про їхні стосунки і те, що вони залишилися в далекому минулому.

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