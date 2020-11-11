Успешная телеведущая и певица Оля Цибульская ошеломила признанием. Оказывается, у звезды был роман с участником "Танцев со звездами" Александром Прохоровым. Теперь артистка поделилась совместными фото с экс-возлюбленным.

Подробностями прошлого Оля поделилась с журналистами программы "Звездный путь". Она призналась, что закрутила роман с Александром в то время, как у нее был перерыв в отношениях с нынешним мужем. Теперь на личной странице в инстаграме Цибульская опубликовала сообщение, в котором рассказала, почему только сейчас решилась рассекретить такие детали личной жизни.

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У нас с Сашей действительно были отношения. Давно. Не говорили тогда и сейчас не собирались. Всегда хотела, чтобы личное было личным и до сих пор хочу. Но недавно поняла, что все это время больше всего боялась осуждения людей,

– написала в заметке знаменитость.

Артистка призналась, что устала бояться. Она не робот, а женщина. И эмоции часто сильнее разума. Цибульская убеждена, поддаваться чувствам – это нормально. Она поблагодарила Александра за то, что они остались друзьями и он поддержал ее желание рассказать.

Никто никого не предавал. Никто никого не похищал из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В ней есть не только идеальные истории любви. И это прекрасно,

– отметила звезда.

Также Оля поделилась совместными фотографиями с Александром, которые сделала недавно. Она отметила, что муж знает об их отношениях и то, что они остались в далеком прошлом.

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