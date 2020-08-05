Популярна українська співачка Оля Полякова не соромиться ділитися з прихильниками особистим життям. Вона відверта зі своїми шанувальниками. Зірка чуттєво привітала матусю з днем народження, опублікувавши серію архівних фото.

Оля Полякова за час карантину значно збільшила аудиторію підписників в інстаграмі. Вона активно ділиться з ними особистими світлинами, розповідає про життя та показує найцікавіші моменти. Сьогодні, 5 серпня, мама артистки – Світлана, святкує день народження. З цієї нагоди виконавиця у своєму інстаграм-профілі опублікувала серію знімків, де позує разом із найріднішою.

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Співачка поділилася фотографіями, на яких показала себе в дитинстві та юності. Архівні милі кадри потішили фанатів, вони залишають коментарі та зазначають, що Оля дуже схожа на свою матусю. Спільні світлини викликали захоплення у користувачів мережі, яким завжди цікаво дізнаватися щось нове про своїх кумирів.

У дописі Полякова залишила теплі слова привітання. Вона зізналася, що неймовірно рада, бо її виховала саме така людина.

"Моя прекрасна люба матуся! З Днем народження! Яка ж ти гарна, добра, фея, як же мені пощастило, що саме ти, дала мені життя, за що дякую тобі несамовито! Хочу, щоб ти була здорова, енергійна, щоб твоє тіло і розум служили тобі справно. Будь щасливою, моя дівчинко, а ти саме дівчинка, в будь-якому віці! Хочу що б ти була поруч до мого 100-річчя", – написала зірка.

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Зворушливі слова та світлини розчулили прихильників Олі. Вони також долучилися до привітань її мами і подякували їй за доньку: "Які ви гарненькі та милі! Матусі здоров'я та довголіття!", "Вітаю вашу маму! Здоров'я і щастя їй, дуже красива жінка! Спасибі їй за таку талановиту доньку.", "Олю, мама у вас – шикарна".