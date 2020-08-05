Популярная украинская певица Оля Полякова не стесняется делиться с поклонниками личной жизнью. Она откровенна со своими поклонниками. Звезда чувственно поздравила мамочку с днем рождения, опубликовав серию архивных фото.

Оля Полякова за время карантина значительно увеличила аудиторию подписчиков в инстаграме. Она активно делится с ними личными фотографиями, рассказывает о жизни и показывает самые интересные моменты. Сегодня, 5 августа, мама артистки – Светлана, празднует день рождения. По этому случаю исполнительница в своем инстаграм-профиле опубликовала серию снимков, где позирует вместе с самой родной.

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Певица поделилась фотографиями, на которых показала себя в детстве и юности. Архивные милые кадры порадовали фанатов, они оставляют комментарии и отмечают, что Оля очень похожа на свою мамочку. Совместные фотографии вызвали восторг у пользователей сети, которым всегда интересно узнавать что-то новое о своих кумирах.

В заметке Полякова оставила теплые слова поздравления. Она призналась, что невероятно рада, потому что ее воспитал именно такой человек.

"Моя прекрасная милая мамочка! С днём рождения! Какая же ты хорошая, добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу, чтобы ты была здорова, энергична, чтобы твое тело и разум служили тебе исправно. Будь счастливой, моя девочка, а ты именно девочка, в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100-летия", – написала звезда.

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Трогательные слова и фотографии умилили поклонников Оли. Они тоже присоединились к поздравлениям ее мамы и поблагодарили ее за дочь: "Какие вы хорошенькие и милые! Мамочке здоровья и долголетия!", "Поздравляю вашу маму! Здоровья и счастья ей, очень красивая женщина! Спасибо ей за такую талантливую дочку.", "Оля, мама у вас – шикарная".