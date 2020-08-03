Певица откровенно делится подробностями личной жизни с поклонниками. Оля Полякова отыскала старые фото своих бабушки и дедушки и показала их в сети. Однако фаны разразились комментариями о поразительном сходстве мужа звезды Вадима с дедушкой.

Королева украинской сцены Оля Полякова остается одной из самых открытых звезд отечественного шоу-биза. Она откровенно делится деталями воспитания детей и даже публикует в инстаграме фото своих предков, а вот мужа – бизнесмена Вадима показывает публике крайне редко. Однако внимательные фанаты хорошо запомнили, как выглядит ее избранник, и единодушно решили, что он – копия дедушки певицы.

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В сети Оля Полякова обнародовала архивные фото бабушки и дедушки по маминой линии. Звезда поинтересовалась у фолловеров, похожа ли она на своих родных, однако те заявили, что у Вадима гораздо больше сходных черт с дедушкой, чем у его знаменитой жены. Пользователи даже успели предположить, что на фото родные мужа артистки.

От комментария не удержалась даже Народная артистка Украины Ольга Сумская. "У дедушки что-то общее с твоим мужем", – одной из первых заявила актриса.

Поклонники также не скупились на комментарии и утверждали, что Вадим Поляков схож с дедушкой любимой, как две капли воды: "Дедушка похож на Вадика", "Муж Вадик похож на дедушку! Это судьба! Я сначала подумала, что это родственники мужа", "Дедушка похож на вашего мужа".

Оля Полякова с мужем / бабушка и дедушка певицы / Фото Instagram / @polyakovamusic