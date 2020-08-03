Співачка відверто ділиться подробицями особистого життя з прихильниками. Оля Полякова відшукала старі фото своїх бабусі й дідуся та показала їх у мережі. Однак фани вибухнули коментарями про вражаючу схожість чоловіка зірки Вадима з дідусем.

Королева української сцени Оля Полякова залишається однією з найвідкритіших зірок вітчизняного шоу-бізу. Вона відверто ділиться деталями виховання дітей та навіть публікує в інстаграмі фото своїх предків, а от чоловіка-бізнесмена Вадима показує публіці вкрай рідко. Проте уважні фани добре запам'ятали, як виглядає її обранець, й одностайно вирішили, що він – копія дідуся співачки.

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У мережі Оля Полякова поширила архівні фото бабусі й дідуся по маминій лінії. Зірка поцікавилась у фоловерів, чи схожа вона на своїх рідних, проте ті заявили, що у Вадима значно більше подібних рис з дідусем, ніж у його знаменитої дружини. Користувачі навіть встигли припустити, що на фото рідні чоловіка артистки.

Від коментаря не втрималась навіть Народна артистка України Ольга Сумська. "У дідуся щось спільне з твоїм чоловіком", – однією з перших заявила акторка.

Шанувальники також не скупились на коментарі й стверджували, що Вадим Поляков схожий з дідусем коханої як дві краплі води: "Дідусь схожий на Вадика", "Чоловік Вадик схожий на дідуся! Це доля! Я спочатку подумала, що це родичі чоловіка", "Дідусь схожий на вашого чоловіка".

Оля Полякова з чоловіком / бабуся і дідусь співачки / Фото Instagram / @polyakovamusic