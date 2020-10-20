Відома українська співачка Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу "Васадули вагароде". У перших трьох випусках артистка розповідає про огірки, моцарелу та помідори.

Відома українська співачка Оля Полякова почала вести власне кулінарне шоу "Васадули вагароде". Випуски вона опубліковує на сторінці в ютубі.

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Раніше артистка вела шоу "ПоляВидение". Воно стало доволі популярним та досягло сумарної кількості переглядів у 100 мільйонів. Тому співачка вирішила продовжити свою справу та випустити другий сезон кулінарного проєкту, який назвала "Васадули вагароде". У трьох перших випусках Оля розповідає про огірок, помідор та моцарелу.

Головною ідеєю програми є те, що всі "герої" кожного нового ролика присвячені продуктам, які співачка сама вирощує на городі чи фермі. Тому Полякова для початку показала свої теплиці та поділилась цікавими методами, як збільшити урожай.



Оля Полякова зняла вже три випуски проєкту / Пресслужба

Оля вже розповіла про те, як правильно маринувати огірки та помідори, а ще розсекретила рецепт томатного гаспачо. У третьому випуску Полякова покаже свою ферму. Принагідно розповість, як доїть кіз та робить моцарелу.

Дивитися перший випуск кулінарного шоу Олі Полякової: