Известная украинская певица Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу "Васадули вагароде". В первых трех выпусках артистка рассказывает об огурцах, моцарелле и помидорах.

Известная украинская певица Оля Полякова начала вести собственное кулинарное шоу "Васадули вагароде". Выпуски она публикует на странице в ютубе.

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Ранее артистка вела шоу "ПоляВидение". Оно стало довольно популярным и достигло суммарного количества просмотров в 100 миллионов. Поэтому певица решила продолжить свое дело и выпустить второй сезон кулинарного проекта, который назвала "Васадули вагароде". В трех первых выпусках Оля рассказывает про огурец, помидор и моцареллу.

Главной идеей программы является то, что все "герои" каждого нового ролика – продукты, которые певица сама выращивает на огороде или ферме. Поэтому Полякова для начала показала свои теплицы и поделилась интересными методами, как увеличить урожай.



Оля Полякова сняла уже три выпуска проекта / пресс-служба

Оля уже рассказала о том, как правильно мариновать огурцы и помидоры, а еще рассекретила рецепт томатного гаспачо. В третьем выпуске Полякова покажет свою ферму. Попутно расскажет, как доит коз и делает моцареллу.

Смотреть первый выпуск кулинарного шоу Оли Поляковой: