Популярна українська виконавиця Оля Полякова відпочиває на дачі. Зірка похизувалася сексуальною фігурою у відвертому купальнику. Зокрема, закцентувала увагу на довгих струнких ногах.

Оля Полякова вкотре продемонструвала, що є однією із найсексуальніших жінок сучасної естради. Вона, не соромлячись, показує свої принади широкій аудиторії. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала надзвичайно гаряче фото, яке побачили майже два з половиною мільйони її підписників.

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Артистка поширила світлину, де показала розкішне тіло. Вона спокусливо позувала у відвертому купальнику, що мав принт американського прапора. Знаменитість стала на пальчики і таким чином показала сталевий прес. Звабливий бюстгальтер підкреслив пишні груди зірки, а трусики з високою посадкою зробили акцент на довгих струнких ногах "королеви ночі".

Пишне довге волосся Полякової ефектно майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила космеику, а одягнула сонцезахисні окуляри із темними лінзами. Поза, у якій Оля постала перед камерою, показала її неймовірну сексуальність.

"На дачі! Йду готувати кабачкову ікру", – жартівливо підписала знімок співачка.



Оля Полякова у звабливому купальнику / Instagram / @polyakovamusic

За дві години публікацію вподобали понад 40 тисяч разів. Таке фото завело мережу, у коментарях підписники зазначають, що Оля має неймовірно красиву фігуру і намагаються довідатися секрет її стрункості. Також усіх вразила довжина ніг виконавиці. Полякова, як завжди, виглядає розкішно.