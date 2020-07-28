Популярная украинская исполнительница Оля Полякова отдыхает на даче. Звезда похвасталась сексуальной фигурой в откровенном купальнике. В частности, акцентировала внимание на длинных стройных ногах.

Оля Полякова в очередной раз продемонстрировала, что является одной из самых сексуальных женщин современной эстрады. Она, не стесняясь, показывает свои прелести широкой аудитории. На личной странице в Инстаграме она опубликовала чрезвычайно горячее фото, которое увидели почти два с половиной миллиона ее подписчиков.

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Артистка распространила фотографию, где показала роскошное тело. Она соблазнительно позировала в откровенном купальнике, который имел принт американского флага. Знаменитость стала на цыпочки и таким образом показала стальной пресс. Обольстительный бюстгальтер подчеркнул пышную грудь звезды, а трусики с высокой посадкой сделали акцент на длинных стройных ногах "королевы ночи".

Пышное длинные волосы Поляковой эффектно развевались на ветру. На лицо она не наносила косметику, а надела солнцезащитные очки с темными линзами. Поза, в которой Оля встала перед камерой, показала ее невероятную сексуальность.

"На даче! Иду готовить кабачковую икру", – шутливо подписала снимок певица.



Оля Полякова в обольстительном купальнике / Instagram / @polyakovamusic

За 2 часа публикацию лайкнули более 40 тысяч раз. Такое фото завело сеть, в комментариях подписчики отмечают, что Оля имеет невероятно красивую фигуру и пытаются узнать секрет ее стройности. Также всех поразила длина ног исполнительницы. Полякова, как всегда, выглядит роскошно.