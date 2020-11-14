Голлівудські актори Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс розійшлись. Рішення пара прийняла після 7 років стосунків.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс розійшлись

Як інсайдери розповіли журналу People, стосунки завершились ще на початку 2020 року, однак тільки тепер ці дані потрапили у пресу. Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс вирішили обійтись без скандалів, оскільки це могло нашкодити їхнім двом спільним дітям.

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Розставання відбулося ще на початку року. Все пройшло мирно, і зараз вони разом виховують дітей. Діти завжди були пріоритетом їхніх стосунків, – розповів інсайдер.

Оскільки Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс так і не одружились, розрив стосунків відбувся без звернення до суду. Саме завдяки цьому пара уникнула розголосу.

Що відомо про стосунки пари

Актори познайомились випадково у 2011 році. Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс стали запрошеними гостями на шоу Saturday Night Live, де жартували і розповідали кумедні історії про роботу та життя в Лос-Анджелесі. Тільки за кілька місяців після зйомок пара вирішила зустрітись знов.

Згодом Олівія Вайлд згадувала, що Джейсон навіть не взяв номеру її телефону, а тому актриса вважала, що не сподобалась йому. Водночас Судейкіс пояснював це тим, що у ЗМІ ширились чутки про її роман з іншим чоловіком. Тому закохані не наважувались розповісти один одному про свої почуття.

"Я познайомилася з Джейсоном, і він абсолютно мене зачарував. Він приголомшливий танцюрист, а я обожнюю, коли люди прекрасно танцюють! Але він навіть не взяв мого номеру телефона! Упродовж наступних 6 місяців ми постійно стикалися на шоу чи інших зйомках. Це відбувалося до того моменту, поки мій друг не підійшов до нього і не сказав: "Це номер Олівії, зателефонуй їй". З цього і почався наш роман", – згадувала Олівія Вайлд.

У 2013 році пара заручилась, однак до весілля так і не дійшло. Церемонію відклали через вагітність Олівії Вайлд. Вже після народження сина Отіса у 2014 році актори вирішили не йти до вівтаря та жити у цивільному шлюбі. У 2016 році в Олівії Вайлд і Джейсона Судейкіса народилась донька Дейзі.