Голливудские актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис разошлись. Решение пара приняла после 7 лет отношений.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис разошлись

Как инсайдеры рассказали журналу People, отношения завершились еще в начале 2020 года, однако только теперь эти данные попали в прессу. Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис решили обойтись без скандалов, поскольку это могло навредить их двум общим детям.

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Расставание произошло еще в начале года. Все прошло мирно, и сейчас они вместе воспитывают детей. Дети всегда были приоритетом их отношений,

– рассказал инсайдер.

Поскольку Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис так и не поженились, разрыв отношений прошел без обращения в суд. Именно благодаря этому пара избежала огласки.

Что известно об отношениях пары

Актеры познакомились случайно в 2011 году. Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис стали приглашенными гостями на шоу Saturday Night Live, где шутили и рассказывали забавные истории о работе и жизни в Лос-Анджелесе. Только через несколько месяцев после съемок пара решила встретиться вновь.

Впоследствии Оливия Уайлд вспоминала, что Джейсон даже не взял номера ее телефона, поэтому актриса считала, что не понравилась ему. В то же время Судейкис объяснял это тем, что в СМИ распространялись слухи о ее романе с другим мужчиной. Поэтому влюбленные не решались рассказать друг другу о своих чувствах.

"Я познакомилась с Джейсоном, и он абсолютно меня очаровал. Он потрясающий танцор, а я обожаю, когда люди прекрасно танцуют! Но он даже не взял моего номера телефона! В течение следующих 6 месяцев мы постоянно сталкивались на шоу или других съемках. Это происходило до того момента, пока мой друг не подошел к нему и не сказал: "Это номер Оливии, позвони ей". С этого и начался наш роман", – вспоминала Оливия Уайлд.

В 2013 году пара обручилась, однако до свадьбы так и не дошло. Церемонию отложили из-за беременности Оливии Уайлд. Уже после рождения сына Отиса в 2014 году актеры решили не идти к алтарю и жить в гражданском браке. В 2016 году в Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса родилась дочь Дэйзи.