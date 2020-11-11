54-річна українська актриса Ольга Сумська зачарувала мережу схожістю зі своєю донькою 30-річною Антоніною Паперною.

Знаменитість опублікувала нову світлину у своєму інстаграмі. Ольга Сумська позувала у чорному пальто, а її донька у білій шубці.

Читайте також Сукня приховала зайві кілограми: Ольга Сумська зізналась, з якою вагою повернулась на "Танці"

"Моя доросла донечка", – підписала фото Сумська.

Прихильники одразу побачили схожість між ними та зазначили, що обоє виглядають як сестри чи подруги.

Відомо, що Антоніна Паперна живе та будує кар'єру в Росії. У квітні вона стала вдруге мамою, втім онука сім'ї ще не показала. Ольга Сумська зізнавалася раніше в інтерв’ю, що онука бачила лише через екран. В умовах пандемії коронавірусу та карантину донька не наважується прилетіти в Україну з новонародженою дитиною.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич тримають своє особисте життя у секреті. Про народження доньки Єви прихильники дізналися з преси, а вперше фото доньки акторка показала лише у 2-річному віці дівчинки.

У своєму інстаграмі Антоніна також опублікувала фото з мамою, зазначивши, що вони дійсно таки дуже схожі.

Як же ми схожі! Так, так, ми знаємо це,

– зазначила Паперна.

Ольга Сумська народила Антоніну від першого чоловіка актора Євгена Паперного. Знаменитість також виховує доньку від другого шлюбу. У подружньому житті з актором Віталієм Борисюком у пари народилася донька Ганна, якій зараз 18 років.