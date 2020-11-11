54-летняя украинская актриса Ольга Сумская очаровала сеть сходством со своей дочкой 30-летней Антониной Паперной.

Знаменитость опубликовала новую фотографию в своем инстаграм. Ольга Сумская позировала в черном пальто, а ее дочь в белой шубке.

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"Моя взрослая доченька", – подписала фото Сумская.

Поклонники сразу увидели сходство между ними и отметили, что обе выглядят как сестры или подруги.

Известно, что Антонина Паперная живет и строит карьеру в России. В апреле она стала второй раз мамой, впрочем, внука семьи еще не показала. Ольга Сумская признавалась ранее в интервью, что внука видела только через экран. В условиях пандемии коронавируса и карантина дочь не решается прилететь в Украину с новорожденным ребенком.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч держат свою личную жизнь в секрете. О рождении дочери Евы поклонники узнали из прессы, а впервые фото дочери актриса показала лишь в 2-летнем возрасте девочки.

В своем инстаграм Антонина также опубликовала фото с мамой, отметив, что они действительно таки очень похожи.

Как же мы похожи! Да, да, мы знаем это,

– отметила Паперная.

Ольга Сумская родила Антонину от первого мужа актера Евгения Паперного. Знаменитость также воспитывает дочь от второго брака. В супружеской жизни с актером Виталием Борисюком у пары родилась дочь Анна, которой сейчас 18 лет.