Разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком Ольга Сумська святкує свій день народження. Подружжя вирішило провести свято прямісінько біля моря в Єгипті.

Сьогодні, 22 серпня, Заслуженій артистці України виповнилось 54 роки. З нагоди такого дня вона з чоловіком, актором Віталієм Борисюком вирушила в Єгипет. Там в готелі Ольга записала кілька відеороликів, де зізнається, що про такий день народження можна тільки мріяти. А Віталій ніжно співає їй пісню Happy Birstday. Ролики зірка виклала в інстаграм.

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На відео зірка постала без макіяжу і, як і її чоловік, в халаті. Очевидно, подружжя щасливе і насолоджується морем та сонячним днем.

Доброго ранку! Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці! Червоне море,нарешті! Це щастя!

– підписала відео акторка.

Шанувальники в коментарях засипали привітаннями та побажаннями всього найкращого. Серед них Ольгу також привітало багато українських знаменитостей: Alyosha, Катерина Бужинська, Олексій Суханов, Наталка Денисенко та інші.

"З Днем народження! Дякую, що ви є! Приклад! Натхненниця! Королева!"

"З Днем народження, найпрекрасніша жінко!"

"Дорога Олю, красуню, берегине України, многая літа!"

"Нехай щастя у ваших очах ніколи не згасає!"

Для перегляду відео гортайте праворуч: