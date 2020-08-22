Ольга Сумська святкує 54-річчя: Про такий день народження можна тільки мріяти
Разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком Ольга Сумська святкує свій день народження. Подружжя вирішило провести свято прямісінько біля моря в Єгипті.
Сьогодні, 22 серпня, Заслуженій артистці України виповнилось 54 роки. З нагоди такого дня вона з чоловіком, актором Віталієм Борисюком вирушила в Єгипет. Там в готелі Ольга записала кілька відеороликів, де зізнається, що про такий день народження можна тільки мріяти. А Віталій ніжно співає їй пісню Happy Birstday. Ролики зірка виклала в інстаграм.
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На відео зірка постала без макіяжу і, як і її чоловік, в халаті. Очевидно, подружжя щасливе і насолоджується морем та сонячним днем.
Доброго ранку! Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці! Червоне море,нарешті! Це щастя!
– підписала відео акторка.
Шанувальники в коментарях засипали привітаннями та побажаннями всього найкращого. Серед них Ольгу також привітало багато українських знаменитостей: Alyosha, Катерина Бужинська, Олексій Суханов, Наталка Денисенко та інші.
- "З Днем народження! Дякую, що ви є! Приклад! Натхненниця! Королева!"
- "З Днем народження, найпрекрасніша жінко!"
- "Дорога Олю, красуню, берегине України, многая літа!"
- "Нехай щастя у ваших очах ніколи не згасає!"
Для перегляду відео гортайте праворуч: