Вместе со своим мужем Виталием Борисюком Ольга Сумская празднует свой день рождения. Супруги решили провести праздник прямо у моря в Египте.

Сегодня, 22 августа, Заслуженной артистке Украины исполнилось 54 года. По случаю такого дня она с мужем, актером Виталием Борисюком отправилась в Египет. Там в отеле Ольга записала несколько видеороликов, где признается, что о таком дне рождения можно только мечтать. А Виталий нежно поет ей песню Happy Birthday. Ролики звезда выложила в Инстаграм.

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На видео звезда предстала без макияжа и, как и ее муж, в халате. Очевидно, супруги счастливы и наслаждаются морем и солнечным днем.

Доброе утро! Happy Birthday to Me! Начинаем праздновать в фантастическом месте! Красное море, наконец! Это счастье!

– подписала видео певица.

Поклонники в комментариях засыпали поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего. Среди них Ольгу также поздравили многие украинские знаменитости: Alyosha, Екатерина Бужинская, Алексей Суханов, Наталья Денисенко и другие.

"С днем рождения! Спасибо, что вы есть! Пример! Вдохновительница! Королева!"

"С днем рождения, самая прекрасная женщина!"

"Дорогая Оля, красавица, берегиня Украины, многая лета!"

"Пусть счастье в ваших глазах никогда не угасает!"

Для просмотра видео листайте вправо: