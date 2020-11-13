Відома українська акторка Ольга Сумська шокувала зізнанням. Зірка розповіла про тяжкий період у її життя, коли через зйомки вона втратила дитину на ранньому терміні вагітності.

Народна артистка України Ольга Сумська разом з чоловіком актором Віталієм Борисюком відвідала програму Dorotye. В інтерв'ю Ольга розповіла про те, як пережила втрату дитини і чому жалкує про це.

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Акторка розповіла вперше, що могла народити третю дитину. Але в один час її період життя був доволі тяжкий та перенасичений зйомками. Ольга Сумська брала участь одночасно у трьох проєктах і за її словами, просто спала в потягу.

Я могла народити ще дитину. Я була вагітною і я втратила дитину на зйомках. На ранньому терміні це було. Я знала, що я вагітна. Це був емоційно дуже важкий період у моєму житті,

– зізналась Ольга Сумська.

Жінка розповіла, що це відбулося тоді, коли її молодшій доньці акторки було 3 роки. Окрім того, артистка зізналась, що дуже шкодує про те, що не народила ще дітей.

"Ось про це я шкодую. Дуже шкодую. Діти – це найпрекрасніше, що є в житті жінки. Безумовно, треба народжувати, це велике щастя, коли у тебе є троє-четверо дітей. Це те, чого мені не вистачає сьогодні", – розповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, що Ольга Сумьска народила доньку Антоніну Паперну від першого шлюбу. А від другого чоловіка, Віталія Борисюка, зірка виховує молодшу донечку Ганну, якій зараз 18 років.

Дивитись програму Dorotye з Ольгою Сумською онлайн: