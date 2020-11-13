Известная украинская актриса Ольга Сумская шокировала признанием. Звезда рассказала о тяжелом периоде в ее жизни, когда из-за съемок она потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с мужем актером Виталием Борисюком посетила программу Dorotye. В интервью Ольга рассказала о том, как пережила потерю ребенка и почему сожалеет об этом.

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Актриса рассказала впервые, что могла родить третьего ребенка. Но в одно время ее период жизни был довольно тяжелый и перенасыщенный съемками. Ольга Сумская участвовала одновременно в трех проектах и, по ее словам, просто спала в поезде.

Я могла родить еще ребенка. Я была беременна, и я потеряла ребенка на съемках. На раннем сроке это было. Я знала, что я беременна. Это был эмоционально очень трудный период в моей жизни,

- призналась Ольга Сумская.

Женщина рассказала, что это произошло тогда, когда ее младшей дочери актрисы было 3 года. Кроме того, артистка призналась, что очень сожалеет о том, что не родила еще детей.

"Вот об этом я сожалею. Очень сожалею. Дети – это самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это большое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня", – рассказала Ольга Сумская.

Напомним, что Ольга Сумьска родила дочку Антонину Паперную от первого брака. А от второго мужа, Виталия Борисюка, звезда воспитывает младшую дочь Анну, которой сейчас 18 лет.

Смотреть программу Dorotye с Ольгой Сумской онлайн: