Українська актриса Ольга Сумська показала своїм шанувальникам маму – Сумську Ганну Іванівну, яка вчора, 14 жовтня, святкувала своє 87-річчя. Зіркова донечка привітала мама красивим тортом зі свічками.

Щирим та радісним відеороликом Ольга Сумська поділилась у своєму профілі в інстаграмі. На ньому жінка співає українську версію Happy Birthday та каже мамі загадувати бажання і задувати свічки. Ганна Іванівна на хвильку задумалась, після чого загасила усі свічки на тортику.

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Відзначимо, що на відеоролику Ольга та пані Ганна продемонстрували неймовірну схожість між собою, а чарівну усмішку актриса точно успадкувала від своєї матері.

"Наша радість,щастя,натхнення! Вітаємо нашу заслужену артистку України, берегиню династії Сумських, Ганну Іванівну! З днем народження,рідненька! Многая літа! Вік просила не писати, але цікавиться щодо ваших привітань… Тож, всі теплі слова іменинниці читаю! Мамуся щаслива і всім дякує!" – написала у своєму інстаграмі Ольга Сумська.

Фанати та колеги щиро бажають мамі Ольги міцного здоров'я, радості та довгих років життя. Відеоролик вже переглянули більше 17 тисяч разів та залишили сотні коментарів. Зазначимо, що Сумська перебуває у чудових стосунках зі своєю матір'ю: раніше вона часто її брала з собою на інтерв'ю або світські події, а також щороку вітає її з Днем матері та з днем народження святковим тортом і подарунками.

Варто знати, що 54-річна Ольга народилась у відомій акторській сім'ї Сумських. Її старша сестра Наталія Сумська є Народною артисткою України, акторкою і телеведучою, провідною акторкою Драматичного театру імені Івана Франка. Батько В'ячеслав Сумський також був народним артистом України та актором Національного драматичного театру імені Івана Франка, а мама – Ганна Опанасенко-Сумська – заслужена артистка УРСР. Сама ж Ольга Сумська є Заслуженою та Народною артисткою України, а також лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.



Батьки Ольги Сумської / Архівне фото з мережі