Украинская актриса Ольга Сумская показала своим поклонникам маму – Сумскую Анну Ивановну, которая вчера, 14 октября, праздновала свое 87-летие. Звездная дочь поздравила маму красивым тортом со свечами.

Искренним и радостным видеороликом Ольга Сумская поделилась в своем профиле в Инстаграме. На нем женщина поет украинскую версию Happy Birthday и говорит маме загадывать желание и задувать свечи. Анна Ивановна на минутку задумалась, после чего потушила все свечи на тортике.

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Отметим, что на видеоролике Ольга и Анна продемонстрировали невероятную схожесть между собой, а очаровательную улыбку актриса точно унаследовала от своей матери.

"Наша радость, счастье, вдохновение! Поздравляем нашу заслуженную артистку Украины, берегиню династии Сумских, Анну Ивановну! С днем рождения, родная! Многая лета! Возраст просила не писать, но интересуется насчет ваших поздравлений... так что, все теплые слова именинницы читаю! Мамочка счастлива и всех благодарит!" – написала в своем Инстаграме Ольга Сумская.

Фанаты и коллеги искренне желают маме Ольги крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни. Видеоролик уже просмотрели более 17 тысяч раз и оставили сотни комментариев. Отметим, что Сумская находится в замечательных отношениях со своей матерью: раньше она часто ее брала с собой на интервью или светские события, а также каждый год поздравляет ее с Днем матери и с днем рождения праздничным тортом и подарками.

Стоит знать, что 54-летняя Ольга родилась в известной актерской семье Сумских. Ее старшая сестра Наталья Сумская является Народной артисткой Украины, актрисой и телеведущей, ведущей актрисой Драматического театра имени Ивана Франко. Отец Вячеслав Сумской также был народным артистом Украины и актером Национального драматического театра имени Ивана Франко, а мама – Анна Опанасенко-Сумская – заслуженная артистка УССР. Сама же Ольга Сумская является заслуженной и народной артисткой Украины, а также лауреаткой Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Родители Ольги Сумской / Архивное фото из сети