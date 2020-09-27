Акторка та модель українського походження Ольга Куриленко поділилась спокусливими кадрами з літнього відпочинку. 40-річна зірка без вагань показала ідеальне тіло на камеру, позуючи на тлі моря в яскравому купальнику.

В інстаграм-профілі перед майже 700-тисячною аудиторією Ольга Куриленко опублікувала провокативне фото та показала себе в купальнику. Схоже, зірка вже засумувала за літньою відпусткою та морською прогулянкою яхтою.

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Акторка постала на палубі в стильному білому купальнику на бретелях з ніжно-рожевими і ліловими вставками. Ефектною деталлю пляжного образу стали застібки на бюстгальтері та трусиках, які додали пікантності.

Ольга Куриленко позувала з розпущеним волоссям, яке скуйовдив вітер. Така невимушеність голлівудської зірки виглядала дуже сексуально. Перед камерою вона похизувалась підтягнутим животиком і стрункими ніжками, яким може позаздрити не одна знаменитість. Бездоганна фігура та природна краса акторки підкорили мережу.

Ольга Куриленко в купальнику