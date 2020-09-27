Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась соблазнительными кадрами с летнего отдыха. 40-летняя звезда без колебаний показала идеальное тело на камеру, позируя на фоне моря в ярком купальнике.

В инстаграм-профиле перед почти 700-тысячной аудиторией Ольга Куриленко опубликовала провокационное фото и показала себя в купальнике. Похоже, звезда уже загрустила по летнему отпуску и морской прогулкой на яхте.

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Актриса появилась на палубе в стильном белом купальнике на бретелях с нежно-розовыми и лиловыми вставками. Эффектной деталью пляжного образа стали застежки на бюстгальтере и трусиках, которые добавили пикантности.

Ольга Куриленко позировала с распущенными волосами, которые взъерошил ветер. Такая непринужденность голливудской звезды выглядела очень сексуально. Перед камерой она похвасталась подтянутым животиком и стройными ножками, которым может позавидовать не одна знаменитость. Безупречная фигура и естественная красота актрисы покорили сеть.

Ольга Куриленко в купальнике