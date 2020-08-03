Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут – мама трьох дітей. Зірка не часто ділиться сімейними світлинами, однак інколи робить винятки. Знаменитість опублікувала добірку кадрів зі своїми рідними.

38-річна телеведуча Ольга Фреймут опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі декілька світлин з відпочинку своєї сім’ї. Зірка тривалий час дотримувалася карантину, втім коли відкрили кордони, все ж таки вирішила відправитися на відпочинок.

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Разом зі своїм чоловіком Володимиром Локотком, молодшими дітьми – сином Валерієм та донькою Євдокією, телеведуча відправилася на відпочинок до Туреччини, на курорт Белек. Для комфортного відпочинку зірка обрала п’ятизірковий готель, який розташований на середземноморському узбережжі.



Фреймут з донечкою Євдокією / Фото з Instagram

Ольга Фреймут часто публікує в інстаграмі фото, яке роблять її діти. Тож, ймовірно, новий кадр також зроблений саме ними. На світлині знаменитість позує в обіймах чоловіка. Телеведуча одягнула білу майку на тонких бретельках, м’ятну плісировану спідницю. Біляве волосся вона вклала в легкі локони та зробила акцент на червоній помаді на губах.



Ольга Фреймут відпочиває в Туреччині зі своєю сім'єю / Фото з Instagram

Зірка також поділилася з шанувальниками Instagram-stories кадром чоловіка з донечкою Євдокією. Старша донька також відпочиває зі знаменитістю, втім зіркова матуся світлин зі Златою не публікувала.



Володимир Локотко з донькою Євдокією / Фото з Instagram