Не виставляти селфі та фото з їжею: Ольга Фреймут поділилася правилами мережевого етикету
Українська телеведуча Ольга Фреймут добре знається на правилах етикету. Знаменитість вчилася в Академії етикету "Debrett’s" у Великобританії, де отримала диплом викладача. Своїми знаннями ведуча ділиться з прихильниками у мережі.
Експертка з правил етикету Ольга Фреймут опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі. Фреймут розповіла про нетикет, якого сама дотримується.
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За роки кар’єри на телебаченні знаменитість встигла не лише довести свій професіоналізм, але й видати книжку "Етикет". Тепер будь-яка публікація телеведучої має схвальні відгуки прихильників, які намагаються втілити правила в життя.
На кадрі телеведуча постала у стильному вбранні. Фреймут одягнула коричневу брендову футболку Chloe та світло-кавові джинси. Образ доповнили локони та яскрава червона губна помада.
Мережевий етикет від Ольги Фреймут
Телеведуча Ольга Фреймут наголосила не застосовувати емодзі, які символізують сильні почуття у діловому листуванні. Сердечка, смайлики з котячими мордочками – доречно надсилати лише родичам, коханим та дітям. У діловому листуванні можна інтегрувати смайлик, але бажано передати його словами.
Окрім цього, важливо знайти час відповісти на e-mail за 48 годин після отриманого листа.
За словами Фреймут, під час ділової та неформальної зустрічі, телефон рекомендовано тримати подалі від співрозмовника.
Виставляти гаджети на стіл у ресторані можна, якщо це робочі перемовини, на яких Вам потрібно зазирати в ноутбук, демонструвати презентацію,
– зазначила телеведуча.
Ні для кого не секрет, що в сучасному житті, сторінка в інстаграмі – це наш паспорт. Ольга Фреймут радить завантажити на аватар якісне фото, адже окрім друзів вас буде розглядати потенційний роботодавець, мама другої половинки і сусіди.
"Майте парадовий і пристойний вигляд. Оберіть собі чотири ролі, в яких хочете з’явитися на люди. Не пишіть у біо лише: "мама трьох ангеликів", будьте багатогранними – покажіть себе з різних ракурсів", – наголошує Ольга Фреймут.
Ведуча просить не публікувати фото з лікарні, церкви, похоронів, театральної вистави та кіносеансу.
Не виставляйте селфі – за етикетом таке не вітається. Доречними вони є хіба у модній індустрії, коли треба показати якусь деталь, або ви перебуваєте на Говерлі, і вас нікому сфотографувати. Поганим смаком вважаються нудні фото горняток з кавою та мисок з їжею,
– наголосила Фреймут.
Зверніть увагу, у листуванні варто звертатися до людей за іменем, не шукаючи тваринні чи стихійні аналоги звертань. Що цікаво, дзвонити без дозволу – не рекомендовано. За словами телеведучої, епоха телефонних розмов минула.