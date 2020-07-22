Украинская телеведущая Ольга Фреймут хорошо разбирается в правилах этикета. Знаменитость училась в Академии этикета "Debrett's" в Великобритании, где получила диплом преподавателя. Своими знаниями ведущая делится с поклонниками в сети.

Эксперт по правилам этикета Ольга Фреймут опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме. Фреймут рассказала об этикете, которого сама придерживается.

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За годы карьеры на телевидении знаменитость успела не только доказать свой профессионализм, но и издать книгу "Этикет". Теперь любая публикация телеведущей имеет положительные отзывы поклонников, которые пытаются воплотить правила в жизнь.

В кадре телеведущая появилась в стильном наряде. Фреймут надела коричневую брендовую футболку Chloe и светло-кофейные джинсы. Образ дополнили локоны и яркая красная помада.

Сетевой этикет от Ольги Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут отметила не применять емодзи, которые символизируют сильные чувства в деловой переписке. Сердечки, смайлики с кошачьими мордочками – уместно отправлять только родственникам, любимым и детям. В деловой переписке можно интегрировать смайлик, но желательно передать его словами.

Кроме этого, важно найти время ответить на e-mail через 48 часов после полученного письма.

По словам Фреймут, во время деловой и неформальной встречи, телефон рекомендуется держать подальше от собеседника.

Выставлять гаджеты на стол в ресторане можно, если это рабочие переговоры, на которых Вам нужно заглядывать в ноутбук, демонстрировать презентацию,

– отметила телеведущая.

Ни для кого не секрет, что в современной жизни, страница в инстаграме – это наш паспорт. Ольга Фреймут советует загрузить на аватар качественное фото, ведь кроме друзей вас будет рассматривать потенциальный работодатель, мама второй половинки и соседи.

"Имейте парадный и солидный вид. Выберите себе четыре роли, в которых хотите появиться на люди. Не пишите в био лишь: "Мама трех ангелов", будьте многогранными – покажите себя с разных ракурсов", – отмечает Ольга Фреймут.

Ведущая просит не публиковать фото из больницы, церкви, похорон, театрального представления и киносеанса.

Не выставляйте селфи – по этикету такое не приветствуется. Кстати они есть разве в модной индустрии, когда надо показать какую-то деталь, или вы находитесь на Говерле, и вас некому сфотографировать. Дурным вкусом считаются скучные фото чашек с кофе и мисок с едой,

– отметила Фреймут.

Обратите внимание, в переписке следует обращаться к людям по имени, не ища животные или стихийные аналоги обращений. Что интересно, звонить без разрешения – не рекомендуется. По словам телеведущей, эпоха телефонных разговоров миновала.