Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут – мама троих детей. Звезда редко делится семейными фотографиями, однако иногда делает исключения. Знаменитость опубликовала подборку кадров со своими родными.

38-летняя телеведущая Ольга Фреймут опубликовала на личной странице в инстаграме несколько фотографий с отдыха своей семьи. Звезда длительное время придерживалась карантина, впрочем когда открыли границы, все же решила отправиться на отдых.

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Вместе со своим мужем Владимиром Локотком, младшими детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией, телеведущая отправилась на отдых в Турцию, на курорт Белек. Для комфортного отдыха звезда выбрала пятизвездочный отель, который расположен на средиземноморском побережье.



Фреймут с дочкой Евдокией / Фото с Instagram

Ольга Фреймут часто публикует в инстаграме фото, которые делают ее дети. Поэтому, вероятно, новый кадр также сделан именно ими. На фотографии знаменитость позирует в объятиях мужа. Телеведущая надела белую майку на тонких бретельках, мятную плиссированную юбку. Белокурые волосы она уложила в легкие локоны и сделала акцент на красной помаде на губах.



Ольга Фреймут отдыхает в Турции со своей семьей / Фото с Instagram

Звезда также поделилась с поклонниками Instagram-stories кадром мужа с дочкой Евдокией. Старшая дочь также отдыхает со знаменитостью, впрочем звездная мама фотографий со Златой не публиковала.



Владимир Локотко с дочерью Евдокией / Фото с Instagram