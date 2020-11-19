Українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут поділилася новою публікацією з підписниками. Знаменитість показала елегантний look і розповіла про любов до себе під час пандемії коронавірусу.

Цікавий допис Ольга опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто ділиться своїми думками з багатотисячною аудиторією підписників і цього разу порушила актуальне питання.

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В цю епоху ізоляції та самотності ми залишилися наодинці з собою. І якою великою є спокуса загорнутися у трикотаж, наїстися забороненого (все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою,

– написала в дописі Фреймут.

Телеведуча зазначила, що зараз жінки проходять тест на жіночність, де самі собі судді. Потрібно залишатися собою за обставин, коли від нас мало вимагають, продовжувати плекати красу і внутрішній світ, ніби нічого не трапилося. Саме це і є доказом любові до себе.

"Ладитися не на ярмарку марнославства, а для свого мікрокоролівства, серед резидентів якого лише ти і твоя сім'я. Ось що для мене істинна жіночність. Перечекати неприємності, в які занурився світ, достойно", – написала в публікації Фреймут.

Зірка додала, що пандемія не вічне і настане час, коли ми зможемо зняти маски. Саме тому краще не втрачати лице зараз.

Також Ольга поділилася світлиною, на якій позує в елегантній сукні і тримає на колінах книжку.