Украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут поделилась новой публикацией с подписчиками. Знаменитость показала элегантный look и рассказала о любви к себе во время пандемии коронавируса.

Интересное сообщение Ольга опубликовала на личной странице в инстаграм. Она часто делится своими мыслями с многотысячной аудиторией подписчиков и на этот раз подняла актуальный вопрос.

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В эту эпоху изоляции и одиночества мы остались наедине с собой. И как велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запретного (все равно никто не видит), перестать ухаживать за собой,

– написала в заметке Фреймут.

Телеведущая отметила, что сейчас женщины проходят тест на женственность, где сами себе судьи. Нужно оставаться собой при обстоятельствах, когда от нас мало требуют, продолжать лелеять красоту и внутренний мир, будто ничего не случилось. Именно это и является доказательством любви к себе.

"Ладиться не на ярмарке тщеславия, а для своего микрокоролевства, среди резидентов которого только ты и твоя семья. Вот что для меня истинная женственность. Переждать неприятности, в которые погрузился мир, достойно", – написала в публикации Фреймут.

Звезда добавила, что пандемия не вечна и наступит время, когда мы сможем снять маски. Именно поэтому лучше не терять лицо сейчас.

Также Ольга поделилась фотографией, на которой позирует в элегантном платье и держит на коленях книгу.