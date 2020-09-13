Популярна українська телеведуча, учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками архівним фото. Зірка розповіла про першу мандрівку з донькою до Італії та поширила кадр з Мілану.

Успішна телеведуча розповіла багатотисячній аудиторії підписників на особистій інстаграм-сторінці один із найприємніших спогадів. Вона поділилася яскравим моментом, який трапився 9 років тому.

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Ольга Фреймут є однією із найуспішніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона знає усі секрети етикету, часто ділиться корисними порадами, а також митями з особистого життя. Після того, як телеведучій вдалося побороти коронавірус, вона повертається до звичного ритму життя. Тепер активно готується до прямих ефірів "Танців з зірками", а також ділиться зворушливими світлинами.

Ольга Фреймут з донькою в Мілані

Знаменитість опублікувала на своєму акаунті фотографію, де їй 27 років, а доньці Златі – 4. Тоді вони вдвох вперше поїхали в Італію.

"Ми тоді орендували автомобіль, їздили з донечкою різними містами і щоночі зупинялися в іншому готелі. У Вероні Злата просила написати на "стіні кохання" ім'я улюбленої собаки Батчера. У Пізі ми ніяк не могли зрозуміти, як ця похила вежа не падає додолу. З нами ще їздила уявна подруга Злати – Сінка. У неї було зелене волосся і золоті зуби. Це все живі спогади, які ніколи не втратять терміну дії і краси", – написала у дописі Фреймут.