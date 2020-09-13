Популярная украинская телеведущая, участница "Танцев со звездами" Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивным фото. Звезда рассказала о первом путешествии с дочкой в Италию и опубликовала кадр из Милана.

Успешная телеведущая рассказала многотысячной аудитории подписчиков на личной инстаграм-странице одно из самых приятных воспоминаний. Она поделилась ярким моментом, который произошел 9 лет назад.

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Ольга Фреймут является одной из самых успешных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она знает все секреты этикета, часто делится полезными советами, а также моментами из личной жизни. После того, как телеведущей удалось побороть коронавирус, она возвращается к привычному ритму жизни. Теперь активно готовится к прямым эфирам "Танцев со звездами", а также делится трогательными фотографиями.

Ольга Фреймут с дочерью в Милане

Знаменитость опубликовала в своем аккаунте фотографию, где ей 27 лет, а дочери Злате – 4. Тогда они вдвоем впервые поехали в Италию.

"Мы тогда арендовали автомобиль, ездили с дочкой по различным городам и каждую ночь останавливались в другом отеле. В Вероне Злата просила написать на "стене любви" имя любимой собаки Батчера. В Пизе мы никак не могли понять, как эта наклонная башня не падает вниз. С нами еще ездила воображаемая подруга Златы – Синка. У нее были зеленые волосы и золотые зубы. Это все живые воспоминания, которые никогда не потеряют срока действия и красоты", – написала в заметке Фреймут.