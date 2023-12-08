У піджаку задом наперед: Олена Зеленська зачарувала елегантним образом

Перша леді України мала зустріч із британською правозахисницею Геленою Кеннеді. Олена Зеленська розповіла Кеннеді про злочини, які вчинила Росія з українськими дітьми. Для зустрічі вона обрала стильний піджак крою "задом наперед".

Правозахисниця Гелена Кеннеді спільно з головою Офісу президента очолює міжнародну експертну групу в межах плану Bring Kids Back UA. Йдеться про налагоджену систему повернення та реінтеграції українських дітей. З цією метою пані Кеннеді й прибула до Києва.

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Який вигляд мала перша леді України

Для зустрічі з Геленою Кеннеді Олена Зеленська одягнула світло-сірий костюм, до якого входить піджак і спідниця. Такий крій піджака відрізняється тим, що лацкани, тобто відвороти на грудях, шиють на спині. А от розріз, який у традиційному піджаку роблять позаду – розміщують спереду. Спідниця першої леді була довгою, нижче коліна.



Олена Зеленська з Геленою Кеннеді / Фото з фейсбуку першої леді

Поверх піджака Олена почепила тоненький світло-коричневий пояс, який підкреслював її талію. Також перша леді мала стриману укладку з легкими хвилями. Завершила лук Зеленська сережками-перлинками, що додавало образу вишуканості.

Що раніше одягала Олена Зеленська