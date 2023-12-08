У піджаку задом наперед: Олена Зеленська зачарувала елегантним образом
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України мала зустріч із британською правозахисницею Геленою Кеннеді. Олена Зеленська розповіла Кеннеді про злочини, які вчинила Росія з українськими дітьми. Для зустрічі вона обрала стильний піджак крою "задом наперед".
Правозахисниця Гелена Кеннеді спільно з головою Офісу президента очолює міжнародну експертну групу в межах плану Bring Kids Back UA. Йдеться про налагоджену систему повернення та реінтеграції українських дітей. З цією метою пані Кеннеді й прибула до Києва.
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Який вигляд мала перша леді України
Для зустрічі з Геленою Кеннеді Олена Зеленська одягнула світло-сірий костюм, до якого входить піджак і спідниця. Такий крій піджака відрізняється тим, що лацкани, тобто відвороти на грудях, шиють на спині. А от розріз, який у традиційному піджаку роблять позаду – розміщують спереду. Спідниця першої леді була довгою, нижче коліна.
Олена Зеленська з Геленою Кеннеді / Фото з фейсбуку першої леді
Поверх піджака Олена почепила тоненький світло-коричневий пояс, який підкреслював її талію. Також перша леді мала стриману укладку з легкими хвилями. Завершила лук Зеленська сережками-перлинками, що додавало образу вишуканості.
Що раніше одягала Олена Зеленська
- У День Гідності та Свободи перша леді з президентом Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих героїв Революції Гідності. На подію Олена обрала чорне довге пальто та рукавички. На ньому можна було помітити брошку у формі золотистого колоска. Також вона одягла на голову шовкову хустку молочного відтінку.
- Наприкінці листопада перша леді виступила на засіданні ради з впровадження програми ментального здоров'я. Олена одягнула темно-гірчичний костюм-трійку та бежеву кофтинку. Родзинкою її образу стала брошка під назвою "Голубка". Вона натхненна виробами з тіста, якими українці традиційно прикрашали хліб.
- До Дня Святого Миколая Олена Зеленська відвідала медичні заклади, де діти можуть одночасно здобувати освіту та лікуватися. Для заходу вона обрала комплект реглана та кардигану в синьому кольорі. Доповнила образ коричневими штанами-палаццо з акцентним широким поясом.