Під час події Олена Зеленська разом з дітьми весело провела час. Вони дослідили історію Святого Миколая на святковому уроці. Крім того, дітям передали коробки з подарунками від Фундації першої леді України, де були набори для розвитку й творчості, іграшки, конструктори.
Цікаво Навіть зовні це видно, – дружина Зеленського розповіла, як він змінився за час великої війни
Образ Олени Зеленської
Для візиту до шкіл перша леді України підібрала вишуканий ансамбль із в'язаного комплекту реглана та кардигану в трендовому синьому електрик кольорі. Доповненням стали коричневі штани-палаццо з акцентним широким поясом. Щоб завершити свій образ дружина президента одягнула черевики на високій підошві з закругленим носом.
Волосся перша леді зібрала в охайну зачіску. На обличчі в Олени Зеленської був нюдовий макіяж. До того ж вона прикрасила свій образ масивними сережками.
Попередні аутфіти першої леді України
- Дружина президента України онлайн відвідала міжнародний книжковий ярмарок. Тоді Олена Зеленська постала у темно-синьому костюмі від відомого української дизайнерки Лілії Літковської. Піджак ансамблю був прикрашений маленьким бантом, а тонкий ремінець підкреслив лінію талії.
- Також нещодавно перша леді виступила під час засідання ради, присвяченого ефективному виконанню програми психічного здоров'я. На зустріч Олена Зеленська одягла елегантний темно-гірчичний костюм-трійку в поєднанні з бежевою блузою. Підкреслила її ансамбль брошка від відомого українського бренду Gunia Project під назвою "Голуб".
- У День Гідності та Свободи Володимир Зеленський разом із дружиною вшанували пам'ять загиблих героїв Революції Гідності. На подію перша леді одягла чорний ансамбль із широкими штанами, светром із високим горлом, довгим пальтом та рукавичками. Помітним елементом її вбрання стала брошка у формі карти України.