Правозащитница Гелена Кеннеди совместно с главой офиса президента возглавляет международную экспертную группу в рамках плана Bring Kids Back UA. Речь идет о налаженной системе возвращения и реинтеграции украинских детей. С этой целью госпожа Кеннеди и прибыла в Киев.
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Как выглядела первая леди Украины
Для встречи с Геленой Кеннеди Елена Зеленская надела светло-серый костюм, в который входит пиджак и юбка. Такой крой пиджака отличается тем, что лацканы, то есть отвороты на груди, шьют на спине. А вот разрез, который в традиционном пиджаке делают сзади – размещают спереди. Юбка первой леди была длинной, ниже колена.
Елена Зеленская с Геленой Кеннеди / Фото из фейсбука первой леди
Поверх пиджака Елена надела тоненький светло-коричневый пояс, подчеркивавший ее талию. Также у первой леди была сдержанная укладка с легкими волнами. Завершила лук Зеленская серьгами-жемчужинками, что придавало образу изысканности.
Что раньше одевала Елена Зеленская
- В День Достоинства и Свободы первая леди с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибших героев Революции Достоинства. На событие Елена выбрала черное длинное пальто и перчатки. На нем можно было заметить брошь в форме золотистого колоска. Также она надела на голову шелковый платок молочного оттенка.
- В конце ноября первая леди выступила на заседании совета по внедрению программы ментального здоровья. Елена одела темно-горчичный костюм-тройку и бежевую блузку. Изюминкой ее образа стала брошь под названием "Голубка". Она вдохновлена изделиями из теста, которыми украинцы традиционно украшали хлеб.
- Ко Дню Святого Николая Елена Зеленская посетила медицинские заведения, где дети могут одновременно получать образование и лечиться. Для мероприятия она выбрала комплект реглана и кардигана в синем цвете. Дополнила образ коричневыми брюками-палаццо с акцентным широким поясом.