Недавно Елена дала интервью журналистам из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура. Там она рассказывала о своей работе. Один из представителей СМИ задал вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском.
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Первая леди рассказала об изменениях президента Зеленского
Супруга президента Украины поделилась, что ее муж сильно изменился снаружи с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Конечно, ему очень сложно. Я думаю, внешне все могут наблюдать его изменения. Даже внешне это видно, как он изменяется. Это неописуемая ответственность – быть президентом страны, находящейся в войне. Это не может не сказываться,
– заявила она.
Первая леди отметила, что видела Владимира Зеленского в разных ситуациях. Елена подчеркнула, что ее муж = очень выносливый человек.
У него есть какие-то источники, которые его держат. И самое главное, мне кажется, это его уверенность в том, что он должен привести нашу страну к победе и увидеть, как наступит мир. Это его желание ведет его и не дает ему останавливаться. Расслабляться, здесь вообще – об этом речь не может идти. Никто не может расслабиться – конечно, не может расслабиться и президент,
– добавила Елена.
Интервью Елены Зеленской: смотрите видео онлайн
Что раньше заявляла Елена Зеленская
- Недавно первая леди утверждала, что с приходом Владимира Зеленского к власти в 2019 году жизнь не только шоумена, но и всей его семьи коренным образом изменилось. Она рассказала, что сейчас сосредоточена только на своей деятельности как первой леди. Женщина отметила, что ее жизнь сейчас проходит в режиме "офис – работа".
- Также на днях Елена Зеленская приняла участие в подкасте The Economist, где высказалась о семейной жизни. Женщина сказала, что она не хочет, чтобы Владимир баллотировался в президенты на следующий срок или два следующих срока. По словам Елены, они "должны придумать что-нибудь новое".
- Ранее первая леди делилась, что вместе с мужем наблюдает за отношениями дочери. Она не скрывает, что это для нее приятно, но также и стрессово. Зеленская впервые рассказала, что у ее 19-летней дочери появился парень – ее первая любовь.