Недавно Елена дала интервью журналистам из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура. Там она рассказывала о своей работе. Один из представителей СМИ задал вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском.

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Первая леди рассказала об изменениях президента Зеленского

Супруга президента Украины поделилась, что ее муж сильно изменился снаружи с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Конечно, ему очень сложно. Я думаю, внешне все могут наблюдать его изменения. Даже внешне это видно, как он изменяется. Это неописуемая ответственность – быть президентом страны, находящейся в войне. Это не может не сказываться,

– заявила она.

Первая леди отметила, что видела Владимира Зеленского в разных ситуациях. Елена подчеркнула, что ее муж = очень выносливый человек.

У него есть какие-то источники, которые его держат. И самое главное, мне кажется, это его уверенность в том, что он должен привести нашу страну к победе и увидеть, как наступит мир. Это его желание ведет его и не дает ему останавливаться. Расслабляться, здесь вообще – об этом речь не может идти. Никто не может расслабиться – конечно, не может расслабиться и президент,

– добавила Елена.

Интервью Елены Зеленской: смотрите видео онлайн

Что раньше заявляла Елена Зеленская