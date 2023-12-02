Елена Зеленская приняла участие в подкасте The Economist, где высказалась о семейной жизни. Отвечая на вопрос о будущем семьи, она упомянула о возможности президента вторично баллотироваться.

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Елена Зеленская о мужчине и втором сроке

Я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или два следующих срока. Наверное, мы должны будем придумать что-нибудь новое,

– призналась первая леди.

Елена Зеленская мечтает, чтобы в будущем ее семья снова воссоединилась. Относительно деятельности жена президента хочет подумать об этом уже после отпуска.

"Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе все четверо. И этот отпуск будет длительным - целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я", – отметила Зеленская.



Владимир и Елена Зеленские / Фото с инстаграма первой леди

Заметим, первая леди уже отвечала на вопросы, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок. Она вспомнила, как не до конца поддерживала мужчину, когда он впервые баллотировался. Но если президент решит снова баллотироваться, Елена его поддержит.

Как часто видится семья президента

Во время войны Елена и Владимир Зеленские не живут вместе. По словам президента, видятся они также крайне редко: это связано с вопросами безопасности.

"Это очень важное время для меня, которое поддерживает и мотивирует. Я скучаю по своей семье. По Елене, за детьми. И скажу вам откровенно, иногда хочется просто посидеть, обнять", – говорил президент Зеленский.