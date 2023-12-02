Олена Зеленська взяла участь у подкасті The Economist, де висловилась про сімейне життя. Відповідаючи на запитання про майбутнє сім'ї, вона згадала про можливість президента вдруге балотуватися.

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Олена Зеленська про чоловіка та другий термін

Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове,

– зізналась перша леді.

Олена Зеленська мріє, щоб у майбутньому її сім'я знову возз'єдналась. Щодо діяльності, дружина президента хоче подумати про це вже після відпустки.

"Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я", – зауважила Зеленська.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Зауважимо, перша леді вже відповідала на запитання, чи піде Володимир Зеленський на другий термін. Вона пригадала, як не до кінця підтримувала чоловіка, коли він балотувався вперше. Та якщо президент вирішить знову балотуватися, Олена його підтримає.

Як часто бачиться сім'я президента

У час війни Олена та Володимир Зеленські не живуть разом. За словами президента, бачаться вони також вкрай рідко: це пов'язано з питаннями безпеки.

"Це дуже важливий час для мене, який підтримує та мотивує. Я сумую за своєю сім'єю. За Оленою, за дітьми. І скажу вам відверто, інколи хочеться просто посидіти, обійняти", – казав президент Зеленський.