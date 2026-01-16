Увагу українців привернула нова зачіска першої леді. Повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку дружини Президента України.
Оновлений образ Олени Зеленської помітили під час її візиту на відкриття молодіжного простору "12-21" у Чернігові. Для цієї події перша леді обрала стримане, але водночас вишукане вбрання: білу кофту, темно-синій жакет і низ у тон. Образ доповнили лаконічні сережки та каблучки, а також класичне пальто як верхній одяг.
Олена Зеленська / Фото з соцмереж першої леді
Однак найбільше уваги привернула саме зачіска Зеленської. На опублікованих світлинах дружина президента постала з акуратно вкладеним волоссям середньої довжини. Така зачіска виглядає стримано, сучасно й додає образу свіжості.
Макіяж Олени Зеленської також був максимально природним.
Олена Зеленська / Фото з соцмереж першої леді
Варто зауважити, що це не єдині зміни в образі Олени Зеленської від початку 2026 року. Ще раніше перша леді привернула увагу класичним манікюром червоного кольору. Такий яскравий відтінок лаку вона обрала вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас зараз вона знову повернулася до свого звичного нюдового дизайну нігтів.
Що відомо про стиль Олени Зеленської?
Перша леді має велику кількість обов'язків, тому делегує роботу над своїми образами професіоналам.
Упродовж майже трьох років над стилем Олени Зеленської працювала дизайнерка Наталя Каменська, яка є співзасновницею бренду Gunia Project, проте їхня співпраця завершилася наприкінці 2024 року. Ім'я нового стиліста дружини президента України наразі не розголошується.
У 2023 році в інтерв'ю для видання ELLE Наталя Камінська розповідала, що основою стилю Олени Зеленської був баланс між класикою та сучасністю з цікавими дизайнерськими елементами.
Важливу роль в стилі дружини президента відіграє підтримка українських дизайнерів.
Після початку повномасштабного вторгнення команда першої леді свідомо відмовилася від надто яскравих кольорів і сміливих експериментів, зосередившись на стриманій палітрі, чіткому крої та мінімалізмі.