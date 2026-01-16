Увагу українців привернула нова зачіска першої леді. Повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку дружини Президента України.

Оновлений образ Олени Зеленської помітили під час її візиту на відкриття молодіжного простору "12-21" у Чернігові. Для цієї події перша леді обрала стримане, але водночас вишукане вбрання: білу кофту, темно-синій жакет і низ у тон. Образ доповнили лаконічні сережки та каблучки, а також класичне пальто як верхній одяг.

Однак найбільше уваги привернула саме зачіска Зеленської. На опублікованих світлинах дружина президента постала з акуратно вкладеним волоссям середньої довжини. Така зачіска виглядає стримано, сучасно й додає образу свіжості.

Макіяж Олени Зеленської також був максимально природним.



Варто зауважити, що це не єдині зміни в образі Олени Зеленської від початку 2026 року. Ще раніше перша леді привернула увагу класичним манікюром червоного кольору. Такий яскравий відтінок лаку вона обрала вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас зараз вона знову повернулася до свого звичного нюдового дизайну нігтів.

Що відомо про стиль Олени Зеленської?