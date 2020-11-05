Перша леді України Олена Зеленська на запрошення Посла Аргентинської Республіки відвідала фотовиставку "Аргентина очима жінок-мисткинь". Для появи вона обрала діловий костюм карамельного кольору і вкотре довела бездоганний смак.

Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі запросила Олену Зеленську на фотовиставку аргентинських художниць. Фото з зустрічі з дипломатом з'явились на офіційній сторінці першої леді в інстаграмі.

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Вона зізналась, що ніколи не відвідувала Аргентину, проте завдяки творчості художниць їй вдалось здійснити принаймні віртуальну мандрівку. Зеленська залишилась у захваті від фотовиставки "Аргентина очима жінок-мисткинь" та закликала українців відвідати її до 11 листопада в інформаційному агентстві "Укрінформ".

"У своїх роботах фотохудожниці натхненно і з любов’ю розповідають світові про розмаїття й красу своєї країни та її мешканців. Емоційно, чуттєво, по-жіночому… Завжди хотіла побувати в Аргентині, і сьогодні мені це вдалося. Хоча б віртуально", – висловилась Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Для публічного виходу вона обрала діловий костюм карамельного кольору, який складався з широких класичних штанів та довгого піджака на ґудзику з кишенями. Замість сорочки Олена Зеленська обрала ліловий гольф, який зробив образ по-осінньому витонченим і затишним. Вбрання довершили чорні лаковані туфлі-човники на невисоких підборах, які гармоніювали зі стриманою чорною сумочкою з золотистою застібкою.

Перша леді з'явилась перед послом Аргентини з розкішними легкими локонами і денним макіяжем з акцентом на очі. Як Олена Зеленська й Елена Летісія Тереса Мікусінскі, так і всі гості фотовиставки дотримались карантинних обмежень і постали в захисних масках.



Олена Зеленська на фотовиставці / Фото Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська на фотовиставці / Фото Instagram / @olenazelenska_official