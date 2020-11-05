Первая леди Украины Елена Зеленская по приглашению посла Аргентинской Республики посетила фотовыставку "Аргентина глазами женщин-художниц". Для появления она выбрала деловой костюм карамельного цвета и в который раз доказала безупречный вкус.

Посол Аргентинской Республики в Украине Елена Летисия Тереса Микусински пригласила Елену Зеленскую на фотовыставку аргентинских художниц. Фото со встречи с дипломатом появились на официальной странице первой леди в инстаграме.

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Она призналась, что никогда не посещала Аргентину, однако благодаря творчеству художниц ей удалось совершить по крайней мере виртуальное путешествие. Зеленская осталась в восторге от фотовыставки "Аргентина глазами женщин-художниц" и призвала украинцев посетить ее до 11 ноября в информационном агентстве "Укринформ".

"В своих работах фотохудожницы вдохновенно и с любовью рассказывают миру о разнообразии и красоте своей страны и ее жителях. Эмоционально, чувственно, по-женски... Всегда хотела побывать в Аргентине, и сегодня мне это удалось. Хотя бы виртуально", – высказалась Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Для выхода в свет она выбрала деловой костюм карамельного цвета, который состоял из широких классических брюк и длинного пиджака на пуговице с карманами. Вместо рубашки Елена Зеленская выбрала лиловый гольф, который сделал образ по-осеннему изящным и уютным. Наряд довершали черные лакированные туфли-лодочки на невысоких каблуках, которые гармонировали со сдержанной черной сумочкой с золотистой застежкой.

Первая леди появилась перед послом Аргентины с роскошными легкими локонами и дневным макияжем с акцентом на глаза. Как Елена Зеленская и Елена Летисия Тереса Микусински, так и все гости фотовыставки придерживались карантинных ограничений и предстали в защитных масках.



Елена Зеленская на фотовыставке / Фото Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская на фотовыставке / Фото Instagram / @olenazelenska_official