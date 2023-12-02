Олена Зеленська вперше розповіла, що у її 19-річної доньки з'явився хлопець. Як повідомила перша леді, для Олександри це перше кохання.

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Олена Зеленська про перше кохання доньки

Дружина президента поділилась, що разом з чоловіком спостерігає за стосунками доньки. Вона не приховує, що це для неї приємно, але також і стресово.

Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання. Тепер ми з її батьком у шоку від того, що робити з усвідомленням того, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває,

– розповіла перша леді.



Сім'я Зеленських / Фото з інстаграму

Що відомо про доньку Зеленських

19-річна Олександра веде не публічний спосіб життя, також невідомо, чи має вона соцмережі.

Олена Зеленська розповідала про те, що її старша донька успішно склала мультипредметний тест та вступила до університету. Кілька місяців тому перша леді розсекретила, що Олександра обрала юридичну спеціальність.

За словами подруги Олександри, дівчина була "татовою донечкою".