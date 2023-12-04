Навіть зовні це видно, – дружина Зеленського розповіла, як він змінився за час великої війни

Перша леді України Олена Зеленська вперше розповіла про зовнішні зміни свого чоловіка Володимира Зеленського. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя рідко бачиться через зайнятість. Переважно ці зустрічі пов'язані з роботою.

Нещодавно Олена дала інтерв'ю журналістам з Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. Там вона розповідала про свою роботу. Один з представників ЗМІ поставив питання про президента України Володимира Зеленського.

Красиво У костюмі української дизайнерки: Олена Зеленська підкорила діловим образом

Перша леді розповіла про зміни президента Зеленського

Дружина президента України поділилась, що її чоловік дуже змінився зовні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Авжеж, йому дуже складно. Я думаю, зовнішньо всі можуть спостерігати за його змінами. Навіть зовнішньо це видно, наскільки він змінюється. Це невимовна відповідальність – бути президентом країни, яка у війні. Це не може не даватися взнаки,

– заявила вона.

Перша леді зазначила, що бачила Володимира Зеленського у різних ситуацій. Олена наголосила, що її чоловік є дуже витривалою людиною.

У нього є якісь джерела, які його тримають. І найголовніше, мені здається, це його впевненість у тому, що він має привести нашу країну до перемоги та побачити, як настане мир. Це його бажання веде його і не дає йому зупинятися. Розслаблятися, тут взагалі – про це мова не може йти. Ніхто не може розслабитися – авжеж, не може розслабитися і президент,

– додала Олена.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

Що раніше заявляла Олена Зеленська