Навіть зовні це видно, – дружина Зеленського розповіла, як він змінився за час великої війни

4 грудня 2023, 10:16
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Джерело:

Офіс президента України

Перша леді України Олена Зеленська вперше розповіла про зовнішні зміни свого чоловіка Володимира Зеленського. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя рідко бачиться через зайнятість. Переважно ці зустрічі пов'язані з роботою.

Нещодавно Олена дала інтерв'ю журналістам з Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. Там вона розповідала про свою роботу. Один з представників ЗМІ поставив питання про президента України Володимира Зеленського.

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Перша леді розповіла про зміни президента Зеленського

Дружина президента України поділилась, що її чоловік дуже змінився зовні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Авжеж, йому дуже складно. Я думаю, зовнішньо всі можуть спостерігати за його змінами. Навіть зовнішньо це видно, наскільки він змінюється. Це невимовна відповідальність – бути президентом країни, яка у війні. Це не може не даватися взнаки,
– заявила вона.

Перша леді зазначила, що бачила Володимира Зеленського у різних ситуацій. Олена наголосила, що її чоловік є дуже витривалою людиною.

У нього є якісь джерела, які його тримають. І найголовніше, мені здається, це його впевненість у тому, що він має привести нашу країну до перемоги та побачити, як настане мир. Це його бажання веде його і не дає йому зупинятися. Розслаблятися, тут взагалі – про це мова не може йти. Ніхто не може розслабитися – авжеж, не може розслабитися і президент,
– додала Олена.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

Що раніше заявляла Олена Зеленська

  • Нещодавно перша леді стверджувала, що з приходом Володимира Зеленського до влади у 2019 році життя не тільки шоумена, а й всієї його родини докорінно змінилося. Вона розповіла, що зараз зосереджена лише на своїй діяльності, як першої леді. Жінка зазначила, що її життя зараз проходить в режимі "офіс – робота".
  • Також днями Олена Зеленська взяла участь у подкасті The Economist, де висловилась про сімейне життя. Жінка сказала, що вона не хоче, аби Володимир балотувався в президенти на наступний термін або на два наступні терміни. За словами Олени, вони "повинні придумати щось нове".
  • Раніше перша леді ділилась, що разом з чоловіком спостерігає за стосунками доньки. Вона не приховує, що це для неї приємно, але також і стресово. Зеленська вперше розповіла, що у її 19-річної доньки з'явився хлопець – її перше кохання.

Автор: Вікторія Козар