Смертельна небезпека: Зеленська висловилась про можливі наслідки припинення допомоги Україні

Перша леді України заявила, що загрожує українцям, якщо світові лідери припинять фінансову підтримку України під час великої війни. За її словами, йдеться про "смертельну небезпеку".

Олена Зеленська дала інтерв'ю журналістам. Це сталося після того, як сенатори-республіканці заблокували важливий законопроєкт про допомогу Україні. Йшлося про суму більше, ніж 60 мільярдів доларів.

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Олена Зеленська розповіла про смертельну небезпеку для українців

Перша леді припустила, що може статися, якщо Європа та США припинять підтримувати Україну. Вона сказала, що скорочення фінансової допомоги є "питанням життя" для українців. Тож якщо не допомагати, то є загроза "смертельної небезпеки" для України.

Нам дуже потрібна допомога. Якщо простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, бо якщо ми це зробимо, то загинемо. А якщо втомиться світ, вони просто дозволять нам померти,

– сказала вона.

За словами Зеленської, українцям важко бачити те, як допомога від світу стає меншою. Вона вважає, що це може призвести до важких наслідків.

Нам дуже боляче бачити ознаки того, що палке бажання допомагати може згаснути. Для нас це питання життя, тож боляче за цим спостерігати,

– додала Олена.

Що нещодавно говорила перша леді