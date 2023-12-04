Як розповіла перша леді, вони з коханим під час спілкування намагаються присвячувати час тільки таким темам, які повертають їх до нормального життя. Зокрема, зіркове подружжя обговорює родинні новини.

Не пропустіть Навіть зовні це видно, – дружина Зеленського розповіла, як він змінився за час великої війни

Олена Зеленська поділилася, про що вони найчастіше розмовляють з чоловіком

Під час тих рідкісних зустрічей та телефонних розмов Олена та Володимир намагаються знайти розраду серед труднощів війни, розмовляючи про родину.

Я завжди ділюся з ним новинами про дітей. Як у школі, в університеті, хто що утнув або сказав. Дійсно, коли ми разом, стараємося присвячувати час тільки таким темам, які повертають нас у нормальне життя хоча б на декілька годин,

– зазначила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська поділилася, що нещодавно вони з чоловіком обговорювали подарунки на новорічні та різдвяні свята для близьких.

"Сьогодні ми обговорювали, які подарунки можемо приготувати дітям до дня Святого Миколая. 6 грудня будемо святкувати, а ми ще не готові. А там вже треба на Різдво і на Новий рік придумувати. Ми поки не дійшли згоди", – розповіла дружина президента.

Водночас Олена додала, що також розмовляє з коханим на політичні теми. Цього, за її словами, не уникнути.

"Авжеж, я питаю про війну – хочеться дізнатися щось таке, що ніхто не знає, а він скаже, що от завтра перемога. На жаль, таких відповідей я не отримую", – зауважила леді.

Інтерв'ю з Оленою Зеленською: дивіться відео онлайн

Як часто Володимир Зеленський зустрічається з родиною

Прихід Володимира Зеленського до влади змінив не лише його життя, а сильно вплинув на всю родина. Так, дружина президента стала першою леді, тому її обов'язки змінилися.

Крім того, відомо, що з початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки Олена та Володимир Зеленські не живуть разом. До того ж бачаться вони також вкрай рідко. Зокрема, такі зустрічі бувають один-два рази на тиждень.

Попри це Олена Зеленська розповідала, що може іноді бачитись з чоловіком на роботі.